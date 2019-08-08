РИАМО – 8 авг. Количество ДТП в столице с участием автомобилей такси выросло на 15% с начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, виной всему переработки водителей, сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В четверг в городе проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Нас радует увеличение количество поездок, тем не менее, нас беспокоят вопросы безопасности. К сожалению, в Москве количество ДТП с водителями такси увеличилось на 15% с начала 2019 года относительно аналогичного периода в минувшем году. Это связано с переработками у водителей такси», – сказал Ликсутов.

По мнению заммэра, можно избежать переработок у таксистов, повысив уровень дохода, который получают автолюбители по количеству совершенных поездок.