РИАМО - 8 авг. В столичном районе Бибирево днем угнали немецкую иномарку Mercedes-Benz за 4 миллиона рублей, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Хозяином машины оказался генеральный директор, мужчина 1987 года рождения. Из его сообщения в полицию о краже, сделанном 6 августа в 8 часов вечера, стало известно, что транспортное средство угнали возле дома №20 по улице Лескова.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 13:00 4 августа 2019 года до 20:15 6 августа 2019 года неизвестный от дома по вышеуказанному адресу совершил кражу принадлежащего мужчине автомобиля Mercedes-Benz S 350», — сказал собеседник агентства.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере».