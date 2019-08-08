РИАМО – 8 авг. Подмосковные врачи рассказали жителям о том, как сохранить зрение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Напряженная работа, стрессы, постоянное взаимодействие с компьютерами и телефонами не могут не влиять на зрение. В Международный день офтальмолога подмосковные медики дали рекомендации по сохранению зрения при таком ритме.

«Зрение необходимо беречь смолоду. Первый визит к офтальмологу у ребенка должен состояться на первом году жизни. Врач проверит, нет ли у малыша серьезных аномалий или врожденных заболеваний, например, ретинобластомы. Чем раньше недуг удастся выявить, тем успешнее будет лечение. Затем специалиста следует посетить в 3 года, перед школой, а также в период полового созревания, если никаких других патологий выявлено не было», – отметила профессор, офтальмолог с 40-летним стажем Елена Гришина.

Она добавила, что регулярно посещать специалистов и проводить диагностику органов зрения нужно и после 40 лет, причем ежегодно.

С возрастом увеличивается вероятность развития таких серьезных заболеваний, как глаукома, катаракта, а также возрастная макулярная дегенерация, проще говоря, старение сетчатки, которое может привести к полной потере зрения.

Большая нагрузка на глаза сегодня поступает от электронных устройств – компьютеров, мобильных телефонов. Постоянная, длительная работа или отдых за электронным девайсом могут спровоцировать развитие близорукости и синдрома сухого глаза.

«К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха, когда после каждого часа взаимодействия с монитором нужно хотя бы 5-10 минут отдыхать. Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз могут спровоцировать головную боль. При обнаружении симптомов – падения остроты зрения, «искривления» предметов, болей в глазах необходимо в срочном порядке обращаться к врачу», – подчеркнула Гришина.

Профессор пояснила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, являются курение, неправильное питание, низкая физическая нагрузка.

Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами. Лучшей защитой от преждевременной потери зрения являются профилактика глазных заболеваний, своевременная их диагностика и ведение здорового образа жизни.