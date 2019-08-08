РИАМО - 8 авг. Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 65-летнего местного жителя, который незаконно проник в магазин, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Сообщение о срабатывании сигнализации поступило из магазина на Высоковольтной улице. На место тут же была направлена специальная группа задержания.

«Осмотрев помещение, сотрудники Росгвардии увидели разбитое стекло и поврежденную входную дверь. Внутри магазина росгвардейцы обнаружили мужчину, который прятал товар в большую сумку», - говорится в сообщении.

Бойцы Росгвардии задержали мужчину и передали его полицейским. Сейчас на него заведено уголовное дело.