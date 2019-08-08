РИАМО - 8 авг. В районе Раменки на западе Москвы трое неизвестных похитили у прохожего сумку, в которой хранились деньги и имущество на 9,4 миллиона рублей, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Седьмого августа в 17:00 мужчина сообщил в полицию о том, что возле собственного дома его ограбили трое неизвестных с платками на лицах.

«(Злоумышленники – ред.) открыто похитили у мужчины сумку, в которой находились принадлежащие ему деньги в сумме 13,5 тысяч евро, 100 тысяч долларов США, ноутбук и кошелек, после чего скрылись на автомобиле Honda Legend», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма материального ущерба составила около 9,413 миллиона рублей.

По факту кражи следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж», заключил представитель пресс-службы.