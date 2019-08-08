РИАМО - 8 авг. На участке Московского электродного завода в 10,3 гектара возведут современный технопарк, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, которую возглавляет Сергей Собянин, уже согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Предприятие, построенное для производства графитовых изделий еще в 1933 году, давно нуждалось в обновлении. После реконструкции <…> появится современный технопарк, многофункциональный торгово-офисный комплекс, а также торгово-развлекательный центр», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект предполагает демонтаж старых и ветхих строений, площадь которых составляет около 11,8 тысячи квадратных метров. После этого на участке появится застройка, поэтажная наземная площадь которой составит примерно 130 тысяч квадратных метров.

Кроме того, проектом предусмотрено не только сохранение, но и модернизация существующего производства графита.

Соответствующий проект изменений в правила землепользования и застройки в скором времени будет вынесен на публичные слушания.