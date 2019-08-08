РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анны Соложенцеву с 90-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Дорогая Анна Алексеевна, поздравляю Вас с 90-летним юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Желаю, чтобы вы и столетний юбилей отметили», – сказал Ружицкий.

Он вручил имениннице подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации муниципалитета.

Анна Соложенцева родилась 8 августа 1929 года в Тамбовской области. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе. После войны вернулась домой, затем переехала в Москву. Более 50 лет проработала контролером в типографии, в том числе на Высшей школе в городе Люберцы.