РИАМО – 8 авг. Фирме «Лента», осуществляющей реализацию продукции животного и растительного происхождения на территории города Наро-Фоминска, выписали штраф в размере 110 тысяч рублей из-за нарушений технических регламентов и за недочеты при работе в ФГИС «Меркурий», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце июня 2019 года была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Лента», осуществляющего реализацию пищевой продукции растительного и животного происхождения, а также переработку мясной продукции и реализацию пищевой продукции собственного производства в городе Наро-Фоминске.

«Выявлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и приказа «Об утверждении ветеринарных санитарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», а именно: не осуществляется своевременное гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольный товар в ФГИС «Меркурий», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в морозильной камере с продукцией, подлежащей реализации, находились тушки кроликов с нарушением целостности упаковки. Также контейнеры для сбора отходов в торговом зале в отделе реализации пищевой (мясной и птицеводческой) продукции не промаркированы, не оборудованы крышкой.

В соответствии с действующим законодательством РФ, выявленная продукция изъята из оборота сотрудниками управления и передана на ответственное хранение владельцу продукции до принятия Государственной ветеринарной службой решения об ее утилизации или уничтожении.

В начале августа этого года управлением Россельхознадзора ООО «Лента» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 110 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.