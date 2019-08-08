РИАМО - 8 авг. Приемная кампания в подмосковные вузы близится к финишной прямой, в высшие учебные учреждения региона уже зачислили свыше 2,5 тысяч ребят, всего было подано 38 тысяч заявлений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

Как отметила Забралова, интерес у абитуриентов к подмосковным вузам в этом году остается стабильно высоким.

«Многие выбирают педагогические специальности, также популярны IT-направления. Конкурс на место довольно высокий, за бюджет предстоит «побороться». Все наши вузы высокоэффективны, три учреждения в этом году вошли в топ-100 лучших вузов России по рейтингу агентства RAEX», – заявила Забралова.

Она уточнила, что в список лучших вузов попали университет «Дубна» (57 место), Технологический университет в Королеве (73 место) и Московский государственный областной университет (74 место).

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