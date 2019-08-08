РИАМО - 8 авг. Несанкционированную летнюю веранду кафе снесли в Рязанском районе столицы, предпринимателя оштрафовали на 230 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием недвижимости Москвы.

Незаконное летнее кафе выявили по адресу: Рязанский проспект, владение 32, корпус 1.

«На земельном участке, прилегающем к стационарному кафе несанкционированно были размещены элементы сезонного летнего кафе – столы, стулья и солнцезащитные зонты. Сезонное кафе не включено в адресный перечень сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории ЮВАО города Москвы», - говорится в сообщении.

Инспекторы зафиксировали нарушения размещения сезонных кафе и завели административное дело. В итоге ресторатора оштрафовали на 230 тысяч рублей. Он сам демонтировал элементы летнего кафе, что подтвердила повторная проверка.