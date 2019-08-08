Четвертый гастрономический фестиваль «Сыр. Мир. Пир» пройдет с 9 по 11 августа 2019 года в городском округе Истра, рядом с деревней Дубровское, на территории сыроварни Олега Сироты «Русский пармезан».

Сырная ярмарка

Фестиваль соберет в одном месте лучших сыроваров России. Сюда съедутся сыровары из Калининграда, Иркутска, Архангельска, Ленинградской области, Карелии, Кавказа, Адыгеи, Краснодара, Крыма и других регионов. Как отметил Сирота, за пять лет сырный кластер в Подмосковье значительно вырос.

В программе – около 300 участников, в их числе 85 производителей из Подмосковья. Они привезут на фестиваль более 500 видов сыров российского производства, сваренных по рецептам со всего мира. Понравившиеся сорта можно купить и увезти с собой.

Дегустация сыров, как и вход на фестиваль, будут бесплатными.

Кстати, побаловать себя можно будет не только сыром: фермеры на ярмарке обещают представить разнообразные мясные деликатесы, мед, чай и многие другие крафтовые продукты.

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Музыкальная программа и звездные гости

По информации организаторов, в этом году на фестивале ожидается около 100 тысяч гостей, среди которых может оказаться даже Квентин Тарантино.

Известный режиссер приехал в Москву в преддверии премьеры своего нового фильма «Однажды в Голливуде». На пресс-конференции в среду его угостили российским сыром и пригласили посетить сырный фестиваль в Истре. Сыр Квентину понравился, так что есть надежда ожидать создателя «Криминального чтива» на подмосковном мероприятии. Тарантино также сильно впечатлился Москвой и даже интересовался, как быть похороненным у Кремля.

Музыкальная программа фестиваля также будет разнообразной и насыщенной. Хедлайнер первого дня фестиваля – Нейромонах Феофан. Послушать его в поле можно будет в пятницу с 19:00.

Хедлайнером второго дня будут три исполнителя. В субботу 10 августа можно будет услышать группы Партизан FM, Guru Groove Foundation и Easy M. Музыкальная программа начнется в 17:00.

В воскресенье 11 августа гостей фестиваля будет развлекать группа Otaba E и другие музыканты. Выступление начнется в 18:00.

Также сырные дегустации разбавят фолк-группы и диджеи.

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Мастер-классы и конкурс сыроваров

Жюри фестиваля «Сыр. Пир. Мир» определит лучшего сыровара страны. Конкурс «Лучший сыр России» пройдет в субботу в VIP-шатре. Дегустаторы отведают отборные сорта сыра и определят, кто же отправится в Италию на Чемпионат мира по сырам. Начало в 10:30.

Кроме того, фермеры смогут посетить бизнес-программу фестиваля. Здесь можно будет завести полезные связи и приобрести сыроварное оборудование, а также узнать хитрости от сырных гуру.

Для посетителей фестиваля, только мечтающих постичь секреты сыроварения, проведут мастер-классы от ведущих сыроваров России. Они будут проходить в зоне выставки сырной техники.

Так, в пятницу и субботу на площадке мастер-классов начиная с 13:45 всех желающих научат варить моцареллу и халлуми, готовить теплый салат с жареным на гриле халлуми, а также делать рыбный пирог и домашние пельмени, коптить сыр и колбаски. Запивать все это можно будет сидром. В субботу даст мастер-класс известный шеф-повар и телеведущий, итальянец Мирко Дзаго. В воскресенье мастер-классы стартуют с 12:30.

Следить за новостями фестиваля можно в группе «ВКонтакте».

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Детская программа

Для детей на территории фестиваля будет работать большая игровая зона из сена, по всем объектам которой можно будет лазать, а также батуты и контактный зоопарк.

Для будущих юных сыроваров проведут лекции и интерактивные игры, обучение профессии фермера.

В контактном зоопарке дети смогут познакомиться с коровами, кроликами, знаменитой козой Меркель и другими животными, а также покататься на мини-лошадке и пони.

Детская площадка будет работать с 11:00 и до 19:00. Шоу мыльных пузырей пройдет в пятницу в 13:15 в субботу и в 10:30.

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Как добраться на фестиваль

На машине: по трассе «М-9» нужно двигаться по Новой Риге около 40 километров. На указателях «Парковка» и «Съезд» сворачиваем и видим в поле большие буквы «СЫР». Это специальный ориентир от организаторов. Если проскочите свой съезд, то добраться можно по старой дороге через деревню Кострово.

Организаторы обещают помочь заблудившимся. Звоните на номер: 8 (915) 359-95-05

На электричке: от Курского или Рижского вокзала (либо от станции Тушинская Рижского направления) до платформы Новоиерусалимская. Отсюда до места проведения фестиваля будут курсировать бесплатные автобусы. Первый автобус уходит на ярмарку в 9:30, последний с фестиваля отправляется в 20:00. Транспорт будет курсировать с промежутком в 30 минут.