РИАМО – 8 авг. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел масштабное исследование о распространенности чтения книг среди жителей России, оказалось, что свой досуг за книгами проводит 54% опрошенных, из них свыше 80% молодые люди, сообщает kp.ru.

«Как выяснилось, читают более половины наших сограждан (54%), причем доля читателей значительно выше среди женщин (59%), молодежи (83%) и людей с высшим образованием (68%)», - говорится в сообщении.

Самыми популярными жанрами стали историческая литература (30%), детские книги (28%), профлитература (28%) и детективы (22%). В среднем россияне прочитали примерно по пять книг за последние три месяца. Среди пенсионеров этот показатель выше - семь книг.

«Неожиданным результатом стал тот факт, что количество покупаемых книг превышает количество читаемых более чем в полтора раза, восемь покупок против пяти прочтений», - отмечается в материале.

При этом многие россияне считают, что книга – это отличный подарок. Заявивших об этом респондентов оказалось 73%. Такого мнения часто придерживаются женщины и люди до 35 лет.

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