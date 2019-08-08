РИАМО - 8 авг. В районе поселка Киевский в ТиНАО произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, его доставили в больницу на санитарном вертолете Московского авиационного центра, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Авария произошла в районе поселка Киевский, откуда пострадавшего ребенка забрали на машине скорой помощи и доставили на вертолетную площадку. После передачи его авиамедицинской бригаде, пострадавшего эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», – сказал собеседник агентства.

На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.