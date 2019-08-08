РИАМО - 8 авг. Мальчик Сережа, которого мать бросила в подъезде дома в подмосковном Щелкове, адаптировался в приемной семье, сейчас новые родители оформляют ребенку российское гражданство, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

В октябре 2018 года в подъезде многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы, которые установили личность мальчика и его матери. Ею оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак, впоследствии ее лишили родительских прав.

«Почти год прошел с начала этой истории. Сегодня у Сережи все хорошо. Малыш быстро обзавелся большой семьей. Мама Алевтина, папа Фатех и еще пять братьев и сеcтер, из которых двое тоже приемные. Сама мама Алевтина является председателем Совета приемных семей», - говорится в сообщении.

Когда малыша нашли, он не говорил ни слова. За время, проведенное в приемной семье, мальчик быстро адаптировался и начал говорить. Первое его слово было «мама».

Сейчас вместе со своей приемной мамой Сережа оформляет российское гражданство.