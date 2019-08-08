РИАМО - 8 авг. Строительство детских садов остается приоритетом в таких муниципальных образованиях Подмосковья, как Красногорск, Балашиха, Одинцово, Ленинский городской округ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор Росгвардии Виктор Золотов проверили готовность к открытию детского сада-новостройки на 182 места в поселении Ашукино Пушкинского округа. Детский сад был построен по федеральной программе, после чего Росгвардия передала учреждение на баланс региона. Садик откроется 2 сентября.

«Где-то она (проблема с детскими садами - ред.) решена, где-то программу надо продолжать. У нас есть ряд территорий, где не хватает детских садов из-за того, что строились микрорайоны без социальной инфраструктуры. Это в первую очередь Красногорск, Балашиха, Одинцово, Ленинский городской округ», - сказал Воробьев.

Он отметил, что строительство детских садов в этих муниципалитетах является приоритетом.