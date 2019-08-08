РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 авг. В Подольске полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже кошелька с деньгами, ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в сквере около одного из домов на улице Машиностроителей похитил кошелек с денежными средствами заявителя, причинив материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого 38-летнего подольчанина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.