РИАМО - 8 авг. Жители Подмосковья, которые пострадали в результате падения с обрыва автобуса под Новороссийском, получат компенсационные выплаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Авария произошла вечером 7 августа недалеко от поселка Верхнебаканский на трассе Новороссийск – Керчь. После столкновения с автомобилем с обрыва сорвался экскурсионный автобус с туристами. В нем находились 45 человека. Трое погибли, 41 госпитализирован. Среди пострадавших – девять жителей Московской области, из них трое детей. В настоящее время они находятся в медучреждениях Краснодарского края.

«В зависимости от характера вреда, причиненного здоровью, предусмотрена следующая денежная выплата: при легкой тяжести – 200 тысяч рублей, а тяжелой и средней степени – 500 тысяч рублей. Мы следим за ситуацией и окажем нашим жителям всю необходимую помощь при оформлении документов на выплату», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что в бюджете Подмосковья предусмотрены средства для оказания экстренной адресной помощи жителям региона.