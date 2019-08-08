РИАМО - 8 авг. Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G, сеть нового поколения заработала на Тверской улице от Кремля до Садового кольца, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт», - отмечается в материале.

Технология 5G будет способствовать развитию сервисов в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

«Запуск сети 5G – это еще один шаг на пути к цифровизации российской экономики, который Tele2 делает первая в отрасли. Московский регион, где уже работает сеть пятого поколения, отличается высокой конкурентной средой, и любая инновация получает здесь активный старт коммерческой эксплуатации. Поэтому уже сейчас мы в первую очередь ожидаем высокий интерес к технологии со стороны бизнеса, который сможет реализовать весь социально-экономический потенциал 5G в интересах общества», - сказал генеральный директор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин.