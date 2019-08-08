РИАМО - 8 авг. В третьем микрорайоне Лосиноостровского района Москвы построят стартовый дом по программе реновации, новое здание будет отвечать всем современным стандартам домостроения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Планируется, что общая площадь здания будет составлять порядка 7,5 тысяч квадратных метров. При этом на первых этажах разместятся общественные помещения с отдельным входом. Кроме того, в тамбуре жилого подъезда будут обустроены помещение для консьержа, кладовая и колясочная.

«Здание выполнят в современном стиле, с использованием белых, серых и коричневых керамогранитных элементов в отделке. Для удобства жильцов на фасадах сделают короба для кондиционеров, а балконы застеклят. Дом отлично впишется в сложившуюся городскую среду, обеспечив запуск переселения в районе по программе реновации», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По проекту строительства, главный фасад здания будет повернут к Изумрудной улице.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена мэром Сергеем Собяниным два года назад. Тогда же в нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах столицы. Планируется, что в рамках реновации будут расселены более 350 тысяч квартир.

Сейчас в программу входит 338 стартовых площадок для строительства новых домов, общая площадь которых составляет порядка 4,9 миллиона квадратных метров.