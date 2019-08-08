РИАМО - 8 авг. В сгоревшем помещении хозяйственной постройки в новой Москве обнаружили труп мужчины со связанными ногами, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Днем 5 августа в сгоревшем помещении хозяйственной постройки на территории ТиНАО было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения со связанными проводом ногами.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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