РИАМО - 8 авг. В ночь на 9 августа на Московскую область обрушится непогода, ожидаются проливные дожди, гроза, град и сильный порывистый ветер, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь 9 августа с сохранением в течение дня 9 августа по Московской области ожидается дождь, сильный дождь, в отдельных районах гроза, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям региона в связи с непогодой по возможности оставаться дома. Если же придется выходить на улицу, то лучше захватить с собой зонт, дождевик и резиновые сапоги. При грозе дома нужно закрыть окна и дымоходы, а также выключить радио и телевизор.

Если гроза застанет вас на улице, то нужно держаться подальше от возвышенностей, высоких деревьев и водоемов. Можно укрыться среди низкорослой растительности.

При сильном ветре рекомендуется также отключить электроприборы, перекрыть водопровод и отключить газоснабжение. На улице следует избегать шатких конструкций и деревьев, не прятаться у стен домов.