РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 авг. Активисты партии «Единая Россия» выявили нарушения при вывозе мусора с контейнерных площадок по двум адресам в Королеве, контейнеры переполнены отходами, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В рамках контроля реализации национального проекта «Экология», а также партийного проекта «Чистая страна» и в связи с обращениями жителей, активисты «Единой России» осмотрели контейнерные площадки у дома №5 по улице Стадионная и у дома №30 по улице Дзержинского.

«Участники группы контроля выявили нарушения на осмотренных объектах: зафиксировали переполнение контейнеров крупногабаритным мусором и твердыми бытовыми отходами, а также несоблюдение графика вывоза», – говорится в сообщении.

По данному факту был составлен соответствующий акт и направлен в адрес регионального оператора с требованием оперативно устранить нарушения.

О случаях несвоевременного вывоза твердых коммунальных или строительных отходов, а также об ошибках, допущенных в Едином платежном документе в части платы за вывоз мусора (задвоение платежей, невыставление платежей), можно сообщить по телефону ЕДС: 8(499)929-99-99.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.