РИАМО - 8 авг. Температура в столице уже составляет плюс 23,3 градуса, таким образом, четверг становится самым теплым днем с начала августа, сообщается на сайте «Метеовести».

«Наступивший четверг пока радует москвичей и гостей столицы комфортной летней погодой. К полудню температура воздуха на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, уже достигла плюс 23,3 градуса, а это значит, что пока 8 августа становится самым теплым днем месяца», – говорится в сообщении.

Предыдущий самый теплый день был 7 августа. Тогда синоптики зафиксировали температуру в 21 градус.

В Москве в четверг облачно с прояснениями, вечером ливни, грозы. Температура воздуха днем – плюс 24-26, в Подмосковье – плюс 22-27 градусов. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе –порывистый.