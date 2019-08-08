РИАМО - 8 авг. Безработный мужчина попал в больницу с ножевым ранением после участия в драке возле Москворецкого рынка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Вечером 6 августа возле дома №12 на улице Болотниковская завязалась потасовка. Одного мужчину увезли с драки с травмами головы, а возможных фигурантов силового конфликта доставили в ОМВД. По факту этого инцидента следствие возбудило уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия».

«Установлено, что 6 августа по указанному адресу, неизвестный неустановленным предметом нанес мужчине <…> проникающее колото-резаное ранение груди справа», – отметил собеседник агентства.

Пострадавший 1992 года рождения проживает в подмосковных Люберцах.

По данному факту также возбуждено уголовное дело, резюмировал представитель пресс-службы.