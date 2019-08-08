РИАМО - 8 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор Росгвардии Виктор Золотов проверили готовность к открытию детского сада-новостройки на 182 места в городском поселении Ашукино Пушкинского округа, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Воробьев и Золотов осмотрели медицинский блок, залы для занятий физкультурой и музыкой, залы ясельной и старшей группы. Экскурсию по учреждению провела заведующая дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Улыбка» Антонина Федорова.

Перед чаепитием с родителями будущих воспитанников глава Подмосковья подарил детям наборы игрушек.

«Виктор Васильевич (Золотов - ред.), спасибо большое. В Московской области большая программа по строительству детских садов, но нам постоянно не хватает. Количество жителей растет. То, что он по федеральной программе построен, для нас это очень важно. Сад шикарный, просторный, обязательно проверим качество питания, все элементы уюта создадим. Ко 2 сентября будет все готово. С военной подготовкой не торопитесь», - сказал Воробьев.

Здание построено по федеральной программе и передано на баланс детскому саду №6 «Улыбка». Всего в детском саду будут работать около 50 специалистов. В уже функционирующем здании «Улыбки» занимаются 176 детей. Благодаря открытию нового здания очередь в детский сад в поселении удалось полностью ликвидировать.

«Мы уже взяли на баланс детский сад, сейчас глава занимается вместе с командой всем необходимым, чтобы 2 сентября детки пришли и все было готово. Все убранство будет соответствовать самым высоким стандартам. Директор детского сада наберет профессиональный состав - воспитателей, логопеда, психолога. Я хочу пожелать, чтоб здесь царила добрая, солнечная атмосфера», - сказал Воробьев.

Генерал армии Виктор Золотов передал садику комплекс детских спортивных тренажеров. В подарок от губернатора Московской области детский сад получил мобильный автогородок для изучения правил дорожного движения.