РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Огнеборцы ликвидировали возгорание в сарае на улице Плещеевская в Подольске, пожар тушили семь человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«8 августа 2019 года в 09:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в сарае по адресу: Подольск, улица Плещеевская. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 09:57», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.