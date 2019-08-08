РИАМО - 8 авг. В Академическом районе Москвы на улице Винокурова с 8 августа изменится схема движения автотранспорта, причиной тому стали работы по реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

Так, с 8 по 30 августа в районе дома №16 на улице Винокурова и на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Ремизова в районе дома №17 будет ограничено движение по одной полосе. Такие же ограничения на этих же участках будут действовать также с 10 сентября по 25 декабря.

«С 18 по 25 августа с 01:30 до 05:30, с 15 по 20 декабря в тоже время частично перекроют одну полосу на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Винокурова от дома 14 до дома 15, корпус 1», – говорится в сообщении.

Также с 10 сентября по 15 декабря изменится схема движения на Севастопольском проспекте в районе дома 16. Там ограничения введут с сохранением существующего количества полос за счет временного расширения дороги.