РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Свыше 280 пожаров произошло на территории подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что с начала 2019 года на территории муниципалитета произошло 283 пожаров, на которых погибло 4 и пострадало 2 человека», – говорится в сообщении.

Кроме того, в горокруге активизировались мошенники, предлагающие материально помочь пострадавшим при пожарах.

«В ходе телефонных звонков в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей они представляются должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России и предлагают оказать материальную помощь путем перечисления денежных средств и приобретения различных материальных ценностей», – добавляется в сообщении.