РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 авг. В подмосковной Балашихе проверили готовность к новому учебному году 155 образовательных организаций – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и учебно-методического центра, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Создана межведомственная комиссия по оценке образовательных организаций на предмет готовности к новому учебному году. К оценке предъявлено 163 муниципальные и частные образовательные организации. Из них 155 уже прошли проверку и получили оценку «Готовы к учебному году», – сказала начальник отдела обеспечения безопасности управления по образованию администрации Балашихи Елена Летушова.

Она добавила, что в состав комиссии входят сотрудники администрации и отдела надзорной деятельности городского округа, представители Балашихинской областной больницы, межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» и Главного управления МЧС России по Московской области.

В образовательных учреждениях проверили системы противопожарной безопасности, кнопки тревожной сигнализации, оснащение пищеблоков необходимым оборудованием, медицинские кабинеты, наличие дорожных знаков и разметок.

Поручение по проверке образовательных учреждений к новому учебному году глава Балашихи Сергей Юров дал на оперативном совещании в администрации городского округа. Выезды для оценки качества готовности к образовательному процессу начали с 1 июля 2019 года.