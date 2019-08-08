РИАМО - 8 авг. На официальном портале правительства Московской области пользователям доступна карт мест, где 11 августа состоятся торжественные богослужения в честь исламского праздника Курбан-байрама.

Карту можно посмотреть по ссылке.

На территории Московской области будет организовано 47 мест, где мусульмане смогут совершить праздничную молитву. Площадками для намаза станут молельные дома, мечети, стадионы и другие крупные объекты. На интерактивной карте можно найти адреса или координаты этих площадок.

Курбан-байрам – мусульманский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Праздник отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. Праздничный день начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины остаются дома. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.