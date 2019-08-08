РИАМО - 8 авг. За два месяца лета почтовые отделения, размещенные в столичных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», приняли от пассажиров более 6 тысяч отправлений, говорится в сообщении пресс-службы отделения «Почты России» по макрорегиону Москва.

Он отметил, что отделения связи в воздушных гаванях предоставляют полный перечень почтовых, финансовых и коммерческих услуг для пассажиров и компаний. За прошлый год шереметьевское отделение (141425) приняло 28,4 тысячи почтовых отправлений, а отделение в аэропорту «Домодедово» (142015) – 12,6 тысячи.

«Такой разброс в цифрах понятен: если домодедовское отделение связи принимает в основном корреспонденцию от юридических лиц, то шереметьевское популярно и у пассажиров. В отделении 141125 клиенты оформляют отправку и посылок, и EMS-отправлений. Причем за два месяца лета этого года уже было отправлено больше корреспонденции, чем за три месяца лета 2018 года», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

По его словам, в прошлом году наибольшее количество отправлений было принято в октябре и ноябре, причем в обоих отделениях. За первые полгода 2019 года пик в «Шереметьеве» пришелся на апрель: было принято более 3 тысяч отправлений. В «Домодедове» самым активным месяцем стал февраль, когда было принято от клиентов почти 1,3 тысячи отправлений.

Из аэропорта «Домодедово» корреспонденция чаще всего отправляется на Урал, а также по постсоветскому пространству. В тройке самых популярных стран – Армения, Белоруссия, Украина.

В отделение аэропорта «Шереметьево» клиенты приходят в основном для отправки посланий в страны дальнего зарубежья. По стране самые частые пункты назначения находятся в Якутии, Приморском крае, Санкт-Петербурге. В этом же отделении часто бывают туристы из самых разных стран, которые приобретают открытки и отправляют по всему миру. Чаще всего открытки отправляют во время рождественских каникул и в летний сезон.

По статистике востребованность в почтовых услугах на территории аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» с каждым годом растет. И иногда сами клиенты подсказывают интересные способы использования почтовых услуг. Например, в «Шереметьеве» пассажиры часто отправляют свой багаж EMS-отправлением до востребования.

«Еще интересный случай, когда одна пассажирка отправила в «Шереметьеве» свое пальто до востребования в это же отделение. Это была зима, она летела в теплые страны, и ей было неудобно вести теплую вещь в отпуск. По возвращению пассажирка просто забрала свое пальто. По ее словам, она за багаж беспокоилась больше, чем о своей вещи», - отметил представитель отделения почтовой связи в «Шереметьеве».