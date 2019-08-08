РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 авг. Празднование Дня физкультурника пройдет 10 августа в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, все желающие смогут стать участниками мероприятия, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Томилино-Октябрьский».

«Уважаемые жители поселка Октябрьский горокруга Люберцы! Приглашаем вас посетить праздничное мероприятие 10 августа, посвященное Дню физкультурника», – говорится в сообщении.

Праздник пройдет на стадионе «Балятино». Сбор гостей в 10:00, начало в 11:00.

В рамках праздника пройдет футбольный турнир среди жителей поселка, открытые турниры по масрестлингу и настольному теннису. Выступит театр-мюзикл «Успех». Также пройдет мастер-класс по зумбе.

День физкультурника отмечается каждую вторую субботу августа с 1961 года. Праздник получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти благодаря внедрению лозунга «В здоровом теле – здоровый дух».