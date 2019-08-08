РИАМО - 8 авг. На сегодняшний день в машинах такси достаточно систем, контролирующих режим работы водителей, поэтому столичный департамент транспорта выступает против установки тахографов в автомобилях таксомоторных компаний, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Москве проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Мы считаем, что это излишне. Есть достаточно много систем, через которые можно контролировать режимы работы водителей такси. Этот проект пока проходит стадию обсуждения. Меня коллеги из Государственной думы заверили, что вопрос тахографов именно для таксомоторных компаний будет рассмотрен особо. Но мы категорически против, считаем, что это необязательная вещь», – сказал Ликсутов.

Тахограф устанавливается на борту автотранспортных средств. Он контролирует движение транспорта в пути и предназначен для регистрации и сохранения важных показателей: скорости, маршрута, соблюдения ПДД, режима труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, превышение скорости и чрезмерную усталость водителя.

Ранее Ликсутов сообщал, что программа субсидирования таксомоторных компаний столицы продлена до конца 2024 года, а всего с 2012 года городские власти выделили на поддержку такси почти 700 миллионов рублей.