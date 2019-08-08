РИАМО - 8 авг. Участок Крылатской улицы в одноименном районе перекроют 11 августа в связи с проведением соревнований по триатлону, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

Временная мера будет действовать на промежутке улицы от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова.

«Период: 11 августа с 9:00 до 13:00. Особенности: полное перекрытие», — отмечается в материале.

Само соревнование состоится на базе спортивного комплекса в Крылатском. В нем участники поборются за лидерство в спринтерской гонке, которая включает заплыв на 0,75 киломеров, велозаезд на 20 километров и бег на 5 километров, а также в эстафете.