РИАМО - 8 авг. В столице первая неделя августа была прохладной и дождливой, средняя температура за первые семь дней составила всего 13 градусов, что на 5 градусов ниже нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Начавшийся август в Москве отличается необычностью погодных условий. От климата август 2019 года «готовится» отличиться по теплу, по количеству осадков и солнечному сиянию. Первая неделя августа в Москве выдалась холодной, средняя температура воздуха всего 13 градусов, что ниже нормы на 5 градусов и соответствует последним числам месяца», – говорится в сообщении.

Предстоящие дожди готовы к началу второй декады месяца почти выполнить норму по осадкам – все указывает на необычность последнего месяца лета.

Самый холодный август со средней суточной температурой воздуха 12 градусов и аномалией минус 4 градуса был в 1884 году. Он оказался холоднее мая, во второй половине месяца максимальная температура воздуха не превышала 19 градусов.

Самый жаркий август был в 2010 году с температурой 21,8 градуса, что выше нормы на 5,4 градуса. В тот год 30-градусная жара стояла до 16 августа, а максимальная температура месяца составила 36,9.

Самый сухой август пришелся на 1938 год, когда за месяц выпало менее 1 миллиметра осадков. Самым обильным на дожди последний месяц лета был в 2016 году, с количеством осадков 167,1 миллиметра (217% от нормы). За месяц набралось 19 дней с дождями различной интенсивности. 15 августа 2016 года за сутки выпало 88 миллиметров.

По дефициту солнечного света в текущем столетии отличился 2001 год, солнце появлялось на небе всего 181 час, при норме 238.