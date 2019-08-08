РИАМО - 8 авг. Управление Росреестра по Московской области с начала 2017 года зарегистрировало в собственность 1593 машино-места, расположенных в зданиях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 1 января 2017 года машино-места, находящиеся в зданиях, приобрели статус объекта недвижимости. Третий год россияне имеют возможность ставить их на кадастровый учет и регистрировать право собственности.

«За первый год действия закона оформлено в собственность 143 машино-места. В 2018 году зарегистрированы права собственности на 812 машино-мест. На сегодняшний день наблюдается незначительный рост активности регистрации машин-мест: 638 прав собственности за первое полугодие 2019 года», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы машино-место считалось объектом недвижимости, оно должно соответствовать ряду критериев.

Необходимо, чтобы это была индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Площадь машино-мест должна соответствовать предельно допустимым размерам: минимальные – 5,3 на 2,5 метра, максимальные – 6,2 на 3,6 метра.