РИАМО - 8 авг. АО «Воскресенские минеральные удобрения» получило свидетельство о государственной регистрации трех марок удобрений в Республике Молдова и включении данных агрохимикатов в государственный реестр, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Документы, выданные ГП «Государственный центр по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы», дают право предприятию реализовывать удобрения на территории Молдовы в течение семи лет», - говорится в сообщении.

Процедуру регистрации прошли «Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки NPKS-2 (10:20:20:6», «Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки NPKS-8 (8:20:30:2)» и «Удобрение фосфорно-калийное РК 5:55».

Удобрения азотно-фосфорно-калийные марок NPKS-2 (10:20:20:6) и NPKS-8 (8:20:30:2) универсальны по своему составу и применяются для сельскохозяйственного производства и в личных подсобных хозяйствах на различных типах почв для основного, припосевного внесения и в подкормку под все культуры и декоративные насаждения.

В каждой грануле удобрений содержатся макроэлементы питания растений – азот, фосфор, калий и сера. Наиболее эффективны агрохимикаты при внесении под зерновые, овощные, кормовые и плодово-ягодные культуры.

Фосфорно-калийное удобрение PK 5:55 может использоваться на различных типах почв для основного, припосевного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения.

Ранее АО «Воскресенские минеральные удобрения» получило свидетельства о государственной регистрации, позволяющие осуществлять продажу удобрений марок PK 5:55, NPKS-2 и NPKS-8 в Белоруссии, Казахстане и на Украине.

«Специалисты АО «Воскресенские минеральные удобрения» и ООО «Торговый дом «Уралхим» постоянно работают над расширением географии сбыта продукции. Получение свидетельства о государственной регистрации в Молдове еще раз доказывает, что продукция нашего предприятия соответствует требованиям международных стандартов по показателям безопасности и качества, что делает ее востребованной на отечественном рынке и за рубежом», - отметила начальник бюро по стандартизации технического отдела Елена Ловачева.