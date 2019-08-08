РИАМО - 8 авг. К 2021 году количество пассажиров такси в столице увеличится на 200 тысяч человек в сутки, сегодня услугами таксистов пользуются порядка 900 тысяч пассажиров каждый день, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

В Москве проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Московское такси в сутки перевозит 890 тысяч человек – это 4,6% от всего пассажиропотока в городе. Прогнозируется, что в дальнейшем на 200 тысяч больше пассажиров будут пользоваться услугами такси, примерно к 2021 году», – сказал Пронин.

Он добавил, что сегодня одна машина такси совершает 10-15 поездок в сутки. Средняя поездка длится около 20 минут – за это время человек проезжает порядка 11 километров.

Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что с 2010 года в Москве количество легальных автомобилей такси увеличилось почти на 50 тысяч машин, при этом количество пассажиров выросло в 20 раз.