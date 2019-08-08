РИАМО – 8 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор Росгвардии Виктор Золотов в четверг возложили венки к памятнику воинам-софринцам 21-й бригады оперативного назначения, погибшим при исполнении воинского долга, передает корреспондент РИАМО.

В четверг Воробьев и Золотов посетили территорию Софринской бригады оперативного назначения центрального округа Росгвардии в Пушкинском городском округе. Там проходит первый всероссийский учебно-методический сбор с командирами частей войск национальной гвардии РФ.

На плацу их встречали рота почетного караула и оркестр. После возложения оркестр исполнил гимн России и песню «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Цветы к монументу также возложили участники сбора.

В конце 1980-х годов подразделения внутренних войск привлекались к выполнению задач по обеспечению общественного порядка и безопасности в горячих точках Закавказья и Средней Азии. Войсковые группы пресекали деятельность экстремистских групп боевиков на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Узбекистана.

В 1994-2003 годах основной задачей внутренних войск МВД России была служба на территории Чеченской республики. Войска принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований.