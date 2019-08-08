РИАМО - 8 авг. Власти Москвы выделят дополнительные 7,5 миллиардов рублей на достройку проблемного ЖК «Царицыно», строительство которого началось еще в 2006 году на 6-й Радиальной улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств и передаче объекта в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1».

«Распоряжение правительства Москвы позволит передать АО «Мосотделстрой № 1» денежные средства на достройку ЖК «Царицыно», а также достроить ЖК «Марушкино. Всего в 2019 году на строительство ЖК «Царицыно» будет направлено около 7,5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

В случае с ЖК «Марушкино» власти города лишь передадут застройщику свои доли в объекте. После этого компания сможет оформить все необходимые документы для достройки жилого комплекса в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа.

Отмечается, что власти Москвы уже выделяли АО «Мосотделстрой №1» грант в 504 миллиона рублей на мероприятие по восстановлению нарушенных прав граждан. Однако эти цифры неокончательные.