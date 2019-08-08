РИАМО - 8 авг. Программа субсидирования таксомоторных компаний столицы продлена до конца 2024 года, всего с 2012 года городские власти выделили на поддержку такси почти 700 миллионов рублей, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В четверг в Москве проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Правительство Москвы держит в постоянном фокусе своего внимания все вопросы, связанные с развитием городского транспорта. Такси занимает немаловажную часть в этом вопросе. Мэр Москвы поручил мне сказать о том, что наша программа субсидий, которые мы предоставляем таксомоторным компаниям, будет продлена до конца 2024 года. Все необходимые субсидии предусмотрены в бюджете Москвы, мэр это держит под своим личным контролем», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что с 2012 года правительство Москвы представило субсидии таксомоторным компаниям почти на 700 миллионов рублей, что позволило обновить около 60% столичного парка такси.