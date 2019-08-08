РИАМО - 8 авг. На портале «Добродел» с 12 июля до 31 августа проходит голосование по ремонту дорог Подмосковья на 2020 год, почти за месяц в голосовании приняли участие более 10,7 тысячи человек, оставив свыше 12,2 тысячи голосов и комментариев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшую активность проявили жители городских округов Кашира и Егорьевск, где проголосовали более 900 человек в каждом, Луховицы – свыше 860 человек, Ленинский – более 670 человек и Краснознаменск – свыше 600 человек», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Менее активно на данный момент, по его словам, голосуют жители Волоколамского округа и городских округов Серебряные Пруды, Восход, Красноармейск, Бронницы, Жуковский.

На голосование вынесено более 1,2 тысячи участков автодорог, которые ранее были предложены жителями в ходе опроса и обследованы специалистами. Дороги, получившие наибольшую поддержку жителей, будут рассмотрены при утверждении программы ремонта на 2020 год.

Чтобы принять участие в голосовании необходимо выбрать свой муниципалитет на интерактивной карте и найти необходимую дорогу. Также на портале можно поделиться своим мнением и оставить комментарии.

Жители участвуют в формировании программы ремонта автодорог Подмосковья на портале «Добродел» с 2017 года. За 2 года благодаря поддержке полумиллиона жителей было отремонтировано свыше 700 областных дорог протяженностью более 1,2 тысячи километров.

В программу ремонта на 2019 год по итогам голосования на портале включили 620 автодорог протяженностью более 700 километров.