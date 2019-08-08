РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Вторую стратегическую сессию «От точек к территориям роста Московской области» открыли в бизнес-центре Riga Land в Красногорске, участники с 8 по 10 августа рассмотрят муниципальные проекты и их роль в развитии региона и страны в целом, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии мероприятия приняли участие министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ Михаил Прядильников, представители министерств региона и муниципальных образований Подмосковья, участвующих в региональном конкурсе «Территория роста».

«В Московской области проводим второй конкурс «Территория роста». Для нас основная задача – комплексное социально-экономическое развитие территории. Три дня мы будем работать. За это время мы должны переосмыслить те проекты, с которыми вы пришли, понять, как вы будете их структурировать. Это большая важная работа», – сказала Мухтиярова.

Она отметила, что на участие в конкурсе, который стартовал в мае 2019 года, подали заявки 45 муниципалитетов. Во второй этап вышли 25 проектов, в том числе от горокруга Красногорск. Победителей определят в финале, который состоится осенью.

На реализацию проектов-победителей в бюджете Московской области заложен 1 миллиард рублей, эту сумму разделят между победителями конкурса.

Конкурс «Территория роста» проводят в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В 2018 году определили 10 муниципалитетов-победителей.