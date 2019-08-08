РИАМО - 8 авг. На территории Московской области 7 августа выпало до 11 миллиметров осадков, что составляет около 14% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во второй половине дня 7 августа по Московскому региону прошел теплый атмосферный фронт.

«По области осадки <…> распределились неравномерно. Больше всего небесной влаги досталось северо-западным районам, где местами выпало до 11 миллиметров», - говорится в сообщении.

В четверг в Москве и Подмосковье прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 19% от месячной нормы. Начало ливня прогнозируют в районе 21:00.

Климатическая норма осадков для августа – 77 миллиметров.