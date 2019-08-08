РИАМО - 8 авг. Столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала с начала августа 17 миллиметров осадков, что соответствует порядка 22% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В среду, во второй половине дня Московский регион пересекал теплый атмосферный фронт. На территории города он проявил себя по-разному. В отдельных районах дожди были сильными, а другим досталось чуть более 1 миллиметра. Наиболее интенсивными дожди были в Северном и Северо-Восточном административных округах.

«Так, в районе Бескудниковского бульвара и проезда Дежнева выпало 7-8 миллиметров. В Западном и Северо-Западном округах копилка осадков пополнилась на 5-6 миллиметров. В то время, как в Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах дождь был небольшим, чуть более 2 миллиметров», - говорится в сообщении.

На опорной метеостанции города, ВДНХ, за день 7 августа, выпало 5 миллиметров и суммарное количество за август достигло 17 миллиметров, то есть чуть больше 20% от месячной нормы.

Климатическая норма осадков в Москве для августа – 77 миллиметров.