РИАМО - 8 авг. В Москве задержали оппозиционера Сергея Фомина, которого объявили в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках после его участия в незаконном митинге в центре столицы 27 июля, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Подозреваемого доставили в СК. Ему предъявят обвинение в преступлении по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация массовых беспорядков». Как выяснили следователи, Фомин был одним из зачинщиков массовых беспорядков и в ходе несанкционированной акции отдавал поручения другим участникам.

«Сегодня следствие направит в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в материале.

В последние дни Фомин также стал печально известен тем, что когда уходил с митинга, взял на руки чужого годовалого сына, чтобы сделать для себя более легким проход мимо оцепления. Позже он скрылся от предварительного следствия.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве.

Также в настоящее время проводятся массовые проверки граждан, которые участвовали в массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних.

Провести несогласованный митинг в центре столицы призвали оппозиционные кандидаты после того, как им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.