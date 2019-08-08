РИАМО - 8 авг. С 2010 года в Москве количество легальных автомобилей такси увеличилось почти на 50 тысяч машин, при этом количество пассажиров увеличилось в 20 раз, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Москве проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Десять лет назад московское такси было в довольно плачевном состоянии. Легальных автомобилей в столице в 2010 году было 7,5 тысяч, все остальные работали без всяких договоров, не говоря уже о минимальном наборе контрольных вещей. На сегодняшний день количество легальных автомобилей увеличилось более чем на 50 тысяч – это рост в шесть с лишним раз», – заявил Ликсутов.

Он добавил, что за аналогичный период количество пассажиров московского такси увеличилось в 20 раз.

По его словам, ежедневно автомобили такси в Москве перевозят около 900 тысяч человек.