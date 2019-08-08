РИАМО - 8 авг. Сегодня все больше москвичей отказываются от личного транспорта в пользу такси, личная машина простаивает около 93% времени за сутки, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В четверг в Москве проходит VII Международный Евразийский форум «Такси». Участниками крупнейшего в России мероприятия по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли стали 1,2 тысячи делегатов из 50 регионов страны и 20 иностранных государств.

«Москвичи, благодаря улучшению качества такси в том числе, отказываются от личных автомобилей. Многие сегодня понимают, что своя машина в сутки используется около 7% времени, а 93% времени личная машина простаивает, находится либо на парковке, либо стоит без движения в городе. Это показывает статистика, которую мы собрали в Москве», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день время подачи такси в Москве составляет около пяти минут. Средний чек на поездку составляет 473 рубля. Ежегодно сумма среднего чека и дальность поездки снижаются, что говорит о том, что такси становится более доступным видом транспорта.