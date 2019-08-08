РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 авг. В Королеве после предписания Госадмтехнадзора восстановили железнодорожный переход между станциями «Болшево» и «Подлипки Дачные», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области добиваются устранения нарушений на объектах железнодорожного транспорта в ходе повседневной надзорной деятельности. Очередные мероприятия прошли в Королеве. В ходе проведения надзорных мероприятий, по обращениям граждан, территориальным отделом №38 Госадмтехнадзора Московской области был проведен осмотр прилегающей территории перегона от станции «Болшево» к платформе «Подлипки Дачные».

«В результате осмотра инспекторами было установлено, что лестничный марш наземного перехода имел повреждения, способствующие получению травм. В ходе принятых мер, ОАО «Российские железные дороги» привели наземный переход в надлежащее состояние», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Надлежащеее состояние объектов инфраструктуры и полос отвода железнодорожного транспорта является основой безопасности, контроль за их состоянием будет продолжен Госадмтехнадзором Московской области.