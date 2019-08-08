РИАМО - 8 авг. В сфере земельного контроля в Московской области планируют ввести коммуникацию в режиме онлайн и электронный формат работы для повышения эффективности контроля за использованием земельных участков, сказал руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

Соглашение об информационном взаимодействии между правительством Московской области и Россельхознадзором по Москве, Московской и Тульской областям, подписали в Москве. Договор подразумевает внедрение электронного формата работы и коммуникацию в режиме онлайн.

«Это первый опыт не только для Россельхознадзора, но и для всей России. Первый плюс, который мы получим, - соблюдение сроков. Благодаря такому формату мы сможем вести совместную работу практически в режиме онлайн», - сказал Антонов.

По его словам, внедрение электронных форм и алгоритмов с большой степенью вероятности снизит количество человеческих ошибок.

«Проблема надлежащего использования земельных участков в Подмосковье стоит очень жестко. Эта земля интересна всем. Это порождает и высокую стоимость и земельные споры и неправомерное использование. Бизнес, конечно, старается склониться к извлечению максимального дохода, если нужно выйти за рамки определенного закона, то бизнес старается его не замечать. Отсюда появляются правонарушения с незаконной свалкой мусора, вырубкой леса и прочим. Мы не будем с эти мириться», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он также добавил, что это соглашение является кардинальным этапом в изменении муниципального земельного контроля.

«В 2019 году мы осмотрели с помощью мобильного приложения более 30 тысяч земельных участков и более 18 тысяч нарушений было выявлено. Начиная именно с 2019 года, мы начали процедуру с применением мобильного приложения. Автоматизация уже дала о себе знать», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он также отметил, что Московская область стала первым в России регионом, где муниципальный земельный контроль был осуществлен с помощью цифровых технологий.